週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、日本で独自の進化をし続けている大人気アフタヌーンティーの最新情報を徹底調査！《出演》潮田玲子（元バドミントン日本代表）ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）《ご紹介店舗》★HAND BAKES ルミネ新宿店所在地東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿LUMINE2 3F営業時間11:00〜21:00（L.O. 料理20:30）【ご紹介メニュー】カジュアルアフタヌーン