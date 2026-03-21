2026年3月19日、中国メディア・環球時報は日本が戦争中に略奪した中国の文化財を国際法に基づき返還すべきだと主張する記事を掲載した。記事は、日本の軍国主義者が長期にわたり中国で組織的に文化財を略奪し、中国の文化遺産に計り知れない損害を与えたと主張。略奪された文化財が軍国主義の「戦利品」として靖国神社を含む施設に展示されていると紹介した。その上で、不完全な統計として、終戦までに略奪された文化財が約360万点