レギュラーシーズン突破をエースが大きく引き寄せた。「大和証券Mリーグ2025-26」3月20日の第2試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップ。第1試合に登板した渡辺太（最高位戦）と同日2連勝を決めた。【映像】園田“魔法の鳴き”から生まれた清一色渡辺がオーラスにわずか100点差という接戦となった第1試合を制し、最高のムードで迎えた当試合。東家からBEAST X・下石戟（協会）、園田、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾