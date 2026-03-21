第6回WBCは、連覇を目指した侍ジャパンが準々決勝でベネズエラに敗れ、6大会目でワーストの8強止まりとなった。NPB所属の投手が、今回初採用された投球間の時間制限「ピッチクロック」と、サイン伝達機器「ピッチコム」に対応を迫られた。それが原因で、本来なら強みのはずの投手力を発揮できなかったのか？約1カ月前に公開されたオリックス公式YouTubeチャンネルの動画「Bs座談会」に、元同球団エースで現ドジャースの山本由