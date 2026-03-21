お笑い芸人・なかやまきんに君、あかつが、きょう21日放送のテレビ大阪『チャリキシャ！』（後0：30）に出演する。【写真多数】肉体美…きんに君＆あかつ、チャリでロケする様子地元の魅力を“チャリ”で発掘するシリーズの第16弾。今回は、きんに君とあかつが自転車で駆け巡る記者＝チャリキシャを務め、岡山県の北中部に位置する自然に恵まれた真庭市を自転車で縦断する。鍾乳洞「備中鐘乳穴（びっちゅうかなちあな）」で