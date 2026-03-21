分娩監視装置iCTGを装着したタシ・ザンさん＝2026年1月、ブータン・ティンプー近郊（共同）ヒマラヤの小国ブータンで、高松市のベンチャー企業が開発した妊婦向け遠隔医療システムが活用されている。山岳地帯や農村部など医療体制が十分でない地域でも、遠くにいる医師が情報通信技術（ICT）の力で母子の状態を見守れる。「幸せの国」と呼ばれるブータンで安全な出産という幸せに貢献している。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋