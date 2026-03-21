◇オープン戦阪神6―2オリックス（2026年3月20日京セラD）好投の阪神・村上頌樹の投球で目をひいたのは決め球のアウトハイ（外角高め）だった。いくつかあげてみる。▽1回裏2死、杉本裕太郎にカウント2ボール―1ストライクから外角高め直球で連続空振りを奪い、三振に仕留めた。▽3回裏1死一塁、西川龍馬を1―2から外角高めにカッターを投げ、見逃し三振を奪った。▽4回裏1死、中川圭太を1―2から外角ベルト辺に直球