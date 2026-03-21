昨日と同じはずの街が、どこかおかしい――日本テレビの海外向け企画開発に特化した制作スタジオ「GYOKURO STUDIO」による新たなバラエティ番組『FAKE CITY』が、きょう21日(15:00〜)に放送される。『FAKE CITY』この番組は、街全体を舞台にした“超大規模まちがい探し”バラエティ。前日に見た街の記憶を頼りに、「一晩で変えられた違い＝FAKE」を制限時間内に見つけ出す。舞台となるのは千葉県茂原市。出演者たちはニセの“街お