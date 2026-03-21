16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と野村弘樹氏が、中日・牧野憲伸について言及した。佐伯氏は「今年のキャンプからチェックしているんですけど、素晴らしい球を投げています」と絶賛し、「強い球が投げられることと、コントロールが良いですよね。キャンプから本当にアクセル全開できているので、どこかで疲れが来ると思うんですよ、その疲れをうまく抜きながら、なんとか1年間一