アース・スター エンターテイメントが運営する無料WEBコミック誌「コミック アース・スター」にて、『二度目はタの付く自由業​ 〜逆行社畜は持ち越しチートでリスタート〜』(漫画：田仲千、原作：仏ょも、キャラクター原案：増田幹生)の連載が、2026年3月26日(木)18時よりスタートする。探索者志望の松尾はダンジョンの中で、パーティメンバーやギルドに搾取されて感情を捨てた社畜となる「未来の記憶」を思い出す。そんな最