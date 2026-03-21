ドミニカ共和国の育成現場を見た専門家らが得た知見とは？侍ジャパンや米国を破り世界の頂点に立ったベネズエラや、そのベネズエラを予選プールで破り、米国を苦しめたドミニカ共和国など、今年のWBCでも注目された中南米野球の強さ。そこには日本の育成現場が参考にしたい視点が数多く含まれている。型にはめすぎず、子どもたちの可能性を広げるにはどうすればよいのか。小国ながら多くのMLB選手を輩出するドミニカ共和国で得た