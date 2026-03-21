インプレスグループでIT関連メディア事業を展開するインプレスは、キャラクターの魅力的なポーズと構図がまとめて学べるイラスト技法書『「なにか違う」を解決する！ポーズ&構図パターンBOOK』を2026年3月19日(木)に発売した。]■ポーズと構図の「なにか違う」を解決デッサンや身体の描き方を学び、ある程度キャラクターイラストが描けるようになったのに「キャラクターが魅力的に見えない」「プロの絵となにか違う」といった