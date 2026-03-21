Samsung Galaxy S26 Ultraには、画面ののぞき見を防止する新機能「プライバシーディスプレイ」が搭載されています。Samsungはこの機能をオフにして使用する場合でも、特定の角度で画面の明るさが低下する可能性があることを認めました。 ↑画面がちょっと暗い？（画像提供／Samsung） このプライバシーディスプレイ機能は、Samsungの「Flex Magic Pixel」技術を採用しています。これは有機ELパネルの広角（Wide）ピクセルと