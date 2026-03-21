暖かくなると、軽やかでおしゃれなレイヤードコーデに挑戦したくなるもの。とはいえ着膨れ感が気になったり、組み合わせの難しさを感じたりする人も多いのでは？ そこで今回はおしゃれなインフルエンサーたちが実践する、大人の「レイヤードコーデ」をご紹介。着こなしのポイントも解説するので、ぜひチェックしてみて。 ワントーンでつくる上品レイヤードコーデ エクリ