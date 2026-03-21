これは、知人のA子さんに聞いたお話です。実母の「口の悪さ」に頭を悩ませていたA子さん。注意しても聞き流す母を黙らせたのは、まさかの人物でした。今回は知人のA子さんに聞いた、家庭内で起こったスカッとエピソードをご紹介します。 止まらない実母の毒舌にモヤモヤ A子さんは現在、実母と同居しています。家事の分担に息子の面倒を見てもらうなど、いろいろと助けてもらってはいるものの、ひとつだけどうしても耐え