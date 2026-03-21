シールを集めてシール帳に貼ったり、交換したりすることを楽しむ“シル活”にハマっている人は、急いで【セリア】に集合！ お馴染みのキャラクターのシールや、立体的で存在感たっぷりのシールなど、どれを買うか迷いそうなほど可愛いシールを複数発見できそうなんです。今回は、今すぐゲットしたくなること間違いなしと言えそうな、セリアで見つけた「シール」をまとめました。 全色