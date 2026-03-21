洗濯物を干していた飼い主さんを見て集まってきた2頭の兄妹猫ちゃん。その光景があまりにもそっくりだと、1万いいねを超える反応が寄せられています。投稿には、「シンクロ可愛い♡」「同じ姿勢と動きで可愛らしさ増し増しですね」と感想が寄せられ、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。 【動画：洗濯物を干していると、集まってきた兄妹猫→『シンクロする動き』が可愛すぎる】 飼い主さんが洗濯物を干し始める