フリーアナウンサーの根本美緒が19日、自身のインスタグラムを更新。卒業を迎えた長女のお祝い会で司会を務めたことを報告した。 【写真】先月47歳を迎えたとは思えないアップで際立つ3児ママの美肌 根本アナは2009年に結婚し、10年7月に長女を出産。12年には夫の勤務先の米シカゴで次女を出産し、16年には第3子男児が誕生している。「長女卒業式。」と題した投稿は会場をバックにした写真が添えられ、「お祝