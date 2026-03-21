かつて“チャイドル”として人気を博した、女優・野村佑香が20日、自身のインスタグラムで誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】かつてのチャイドルが上品なコーデでバースデー42歳には見えない 1984年3月20日生まれの野村は「この2週間ほど かつてないドライブ感で過ごして やっと辿り着いた今日」と忙しい日々が続いたことを明かすと、「一つ歳を重ねました」と続け、グラスを手にロングネックレス