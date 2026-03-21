キーボード奏者でアレンジャー、プロデューサーでもあるロックバンド「Ra:In」のDIEが16日、自身のX(旧ツイッター)を更新。14日に都内で行われた復興支援イベント「第9回がんばっぺ福島！応援の集い」での出来事を明かし、反響を呼んでいる。 【写真】どうやって弾いてるの？鍵盤ライド足弾き奏法陰でスゴすぎる閣下のサポートが 「こないだのライブでデーモン閣下の歌か