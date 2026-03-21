第24週「カイダン、カク、シマス。」#120トキ（高石あかり）にすべてを打ち明けたヘブン（トミー・バストウ）。心機一転、ベストセラーを目指して執筆をはじめようとするヘブンに、トキは自分でも読める本を書いてほしいと提案する。トキの提案に、ベストセラーを書かなければとどつぼにはまっていたヘブンの視界が開ける。映画「国宝」のヒットから間髪入れず…体重13キロ減で挑んだ「ばけばけ」吉沢亮の役者魂トキが読める本