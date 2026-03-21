コベントリー・シティ坂元達裕はランパード監督の信頼を得ているコベントリー・シティの坂元達裕が、「毎試合、自分のサッカー人生を懸けて試合をすると意識している」と言っていたのは、チャンピオシップ（2部）での昨季最終節後だった。チームは、最後のプレミアリーグ昇格枠を争うプレーオフ（3〜6位）進出を決めた。だが最終的には、準決勝でサンダーランドに敗れてしまう（合計2-3）。坂元自身は、ホームとアウェイの2試合