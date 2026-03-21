土居志央梨、戸塚純貴らが出演する『虎に翼』スピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（NHK総合）が20日に放送され、寅子（伊藤沙莉）からよね（土居）への“壁ドン”が描かれると、ネット上には「強すぎるwww」「イメージひどすぎwww」「解像度高いな」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】共に弁護士事務所を設立するよね（土居志央梨）と轟（戸塚純貴）本作は2024