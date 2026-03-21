３月２２日にネクストスター西日本（近畿・四国・九州地区交流、ダート１４００メートル）が高知競馬場で行われます。高知競馬予想ライブ「ヨルノヲケイバ」に出演中の大恵陽子は、デビュー２連勝で圧倒的なスピードを見せたエンドレステイルに注目します。衝撃のスピードでした。２歳戦（過去１０年）で２番目に速いタイムで余裕たっぷりにデビュー勝ちを収めると、古馬重賞にヒケを取らないタイムで重賞のネクストスター高知