春を彩る高知のダートグレード競走、第２８回黒船賞・Ｊｐｎ３は２４日、高知競馬場の１４００メートルで行われる。ＪＲＡから参戦のダノンフィーゴ（牡４歳、栗東・友道厩舎）は、かきつばた記念で重賞初勝利。ドウデュースをはじめ、芝で数々の名馬を管理してきた友道厩舎の個性派が重賞連勝を目指す。見立ては正しかった。友道調教師がダノンフィーゴに関して、何度も繰り返していた言葉がある。「厳しい流れの方が競馬しや