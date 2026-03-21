大阪市を中心に運行する地下鉄「大阪メトロ」はこのほど、顔認証改札も利用できるデジタル乗車券「ＯｓａｋａＭｅｔｒｏ３０日乗車券」を４月１日から期間限定で発売することを発表した。同社の発表資料によると、顔認証改札で通勤したいという利用客の要望を受けて販売する。「ｅＭＥＴＲＯアプリ」から購入し、アプリに登録した顔情報とひもづけし、顔認証改札を利用できる。大阪メトロ全線（夢洲駅を除く）が３０日間