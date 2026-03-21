東京女子プロレスは18日（日本時間19日）、米テキサス州オースティン・パーマーイベントセンター展示ホールで、テキサスツアー第2戦「TJPWTEXASSTAMPEDE−AustinDAY2」を開催した。山下実優が同団体の黎明期から、ともに支え合ってきた“ライバル”中島翔子とのシングルマッチを制した。2人は2013年8月17日、DDT両国国技館大会のダークマッチ（山下＆中島vs木場千景＆KANNA）で同日デビュー。同年12月1日に東京女子