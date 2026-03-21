モデルでフルート奏者のCocomi（24）が21日までに自身のインスタグラムを更新。食事の様子を投稿した。「肉は必ず焼く担当」と書き出したCocomi。トングを片手に楽しそうな表情を浮かべた。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。