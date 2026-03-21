アメリカのトランプ大統領は20日、ホルムズ海峡の安全確保をめぐるNATO（北大西洋条約機構）の対応に改めて不満を示し、「臆病者だ」と非難しました。アメリカ軍とイスラエル軍による軍事作戦が続く中、イラン国営メディアは20日、新たに革命防衛隊の報道官が殺害されたと報じました。イラン側もクウェートにある石油精製所を攻撃するなど、湾岸諸国のエネルギー施設に報復攻撃を続けています。こうした中、トランプ大統領は20日に