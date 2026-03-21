おばあちゃん帰宅時とおじいちゃん帰宅時の、ワンコ2匹の様子を比べてみたら…？あからさますぎる対応の差に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破しています。 【動画：おばあちゃんを『熱烈大歓迎』する２匹の犬→おじいちゃんが帰ってくると…あからさま過ぎる『対応の差』】 おばあちゃんが帰ってきた時 TikTokアカウント「tenten.201」に投稿されたのは、トイプードルの「テン」くんと