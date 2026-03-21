「急行」表示のキハ54系が旭川〜稚内間で運転日本旅行は2026年4月18日（土）に、ツアー「キハ54系気動車 急行仕様車で行く宗谷本線 急行列車の旅 2日間」を開催します。これに伴い、JR宗谷本線の旭川〜稚内間で、オリジナルサボを取り付けたキハ54系（急行仕様車2両編成）が走行します。【画像】長い！これが旭川と稚内を結ぶ「急行」の運行時刻です宗谷本線は、旭川と稚内を結ぶ日本最北の鉄道路線です。4月18日（土）に旭川