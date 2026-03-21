2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。やる気に満ちた新人からの退職願相手に何も言わないまま、めんどくさいから、逆上されそうだから放置するというのは、すごくもったいないことです。ある職場で、新卒で元気な社員がみるみる職場に失