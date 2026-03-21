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▼青森県（青森地方気象台・２１日５時）【津軽】くもり一時雪【下北】くもり後晴れ【三八上北】くもり一時雪▼岩手県（盛岡地方気象台・２１日５時）【内陸】くもり一時雪【沿岸北部】くもり後晴れ【沿岸南部】晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・２１日５時）【東部】晴れ【西部】晴れ時々くもり▼秋田県（秋田地方気象台・２１日５時）【沿岸】くもり後晴れ【内陸】くもり一時雪▼山形県（山形地方気象台・２１日５時）【村山】くも