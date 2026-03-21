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▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２１日５時）【宗谷地方】雪後くもり【上川地方】雪後くもり【留萌地方】雪後くもり【網走地方】くもり時々雪【北見地方】くもり時々雪【紋別地方】くもり時々雪【釧路地方】雪か雨後晴れ【根室地方】雪か雨後くもり【十勝地方】雪か雨後晴れ【胆振地方】晴れ一時雪か雨【日高地方】雪か雨後晴れ【石狩地方】雪後くもり【空知地方】雪後くもり【後志地方】くもり一時雪【渡島地方】くも