俳優の成宮寛貴（43）が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「これは、どこでしょう！」と書き出した成宮。街中で撮影した自撮り写真をアップした。黒髪にうっすらとひげを生やしたワイルドな姿。ファンは「ドキドキです」「黒髪にお髭ありのビジュも素敵です」「あのドラマかな？ミステリーかな？と想像」「ちょび髭かっこいい」「ビジュ最強」などのコメントが寄せられた。