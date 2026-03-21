3月17日、レンタカーチェーン『ニコニコレンタカー』が公式Xを更新。利用客から指摘された車両返却後の請求トラブルについて謝罪し、本部での調査を進めていると発表した。しかし、その後も同様の体験談が相次いで投稿され、ネット上では議論が広がっている。【写真】「現在、詳細な状況の確認および調査を」ニコニコレンタカーの謝罪投稿“極小の飛び石”で8万8千円発端となったのは、同社を利用した客の友人による投稿だ。《