フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。冒頭で徳光さんは「やっぱり今週を振り返るとＷＢＣかな。総括したいな。総括というとおこがましいんでありますけど」とベネズエラの初優勝で終わったワールド・ベースボール・クラシックを振り返った。日本は準々決勝でベネズエラに敗退。それでも「明らかにこれまでの