スポーツ心理学の専門家である筆者によれば、「やる気が出ないから練習できない」と悩むアスリートは多いという。いまMLBを舞台に活躍する大谷翔平は、高校時代、「160キロは無理かもしれない」と思いながらも挑戦を続けた。そこには「やる気」の正体を読み解くヒントがある。※本稿は、内田若希『意味ある敗北とは何か アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。大谷翔平の言