ブルワーズの怪物右腕Ｊ・ミジオロウスキー投手（２３）が今季の開幕投手を務めることが２０日（日本時間２１日）、球団から発表された。シーズン開幕戦は２６日（日本時間２７日）に本拠地で行われ、村上宗隆内野手を擁するホワイトソックスを迎え撃つ。身長２０１センチ、最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）を誇る右腕は、デビュー年となった昨季は１５試合に登板し、５勝３敗、防御率４・３６をマーク。オールスター