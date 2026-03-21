アメリカのトランプ大統領は20日、SNSで、イランへの攻撃をめぐりアメリカは軍事作戦の縮小を検討していて、目標達成に非常に近づいていると投稿しました。トランプ大統領は20日、自身のSNSに、アメリカは「中東での大規模な軍事作戦の縮小を検討していて、目標達成に非常に近づいている」と投稿しました。また、「ホルムズ海峡は、必要に応じて海峡を利用する国々によって警備・監視されなければならない。アメリカはそうしない！