MLBは20日（日本時間21日）、各球団の開幕投手を発表し、日本勢ではドジャースの山本由伸投手（27）だけが入った。26日午後5時30分（日本時間27日午前9時30分）から本拠ドジャースタジアムで行われるダイヤモンドバックス戦で2年連続の大役を務める。ダイヤモンドバックスは当初、メリル・ケリー（37）が開幕投手と発表されていたが、キャンプ中の故障によりザック・ギャレン（30）に変更となった。4年連続2ケタ勝利の右腕ギャ