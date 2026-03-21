今回の日米首脳会談を受け、与野党幹部から評価する声や問題点を指摘する声が出ています。自民党の小林政調会長はコメントを発表し、「ホルムズ海峡を含む中東の平和と安定に向けて、日米間で緊密に意思疎通を続けていくことを確認したことは大きな成果だ」としています。一方、中道改革連合の小川代表は、「自衛隊艦船の派遣には国内法の制約があると言ったこと」などを評価する一方、「『世界の平和を守るのはドナルドしかいない
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