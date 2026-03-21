親の財産を子どもに継承させる方法として、相続と贈与の2つの方法があります。 贈与は親が生きている間に財産を子どもたちに無償で渡す合意をすることです。贈与にはいくつかの方法がありますが、ここでは「生前贈与」について学んでみましょう。 贈与と相続 贈与とは、本人が生きている間に、他者に自分の財産を無償で渡し、相手が受け取ることを合意することです。贈与には、暦年贈与・定期贈与・負担付贈与、死因