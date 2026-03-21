来週に迫ったドバイワールドカップですが、主催者側から無理に走らせなくてもいいですよとの声があったと聞きます。緊迫した中東情勢から、私が担当している馬も遠征を取りやめ、検疫厩舎から帰って来ましたし、予定どおりドバイに向かったものの、馬だけ送り出して担当厩務員は残った陣営もあります。移動の多い私たちの職業にはガソリン代の高騰は影響大ですが、まずは無事を願っています。【武豊日記】全力投球で頑張ります