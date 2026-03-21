私たちの日常に寄り添う存在として進化してきた“フェムケア”。ananフェムケア委員会のメンバーとして活動する、maiさんとそわんわんさんのフェムケアトークと、毎日を心地よく整えてくれるアイテムをご紹介します。maiマイ1989年9月23日生まれ。モデル、タレントとしてテレビや雑誌など数々の媒体で活躍中。スキンケアやフェムケアにも精通し、実体験に基づいた等身大の発信が、同世代の女性から支持を集めている。そわんわん1