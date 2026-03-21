大破した乗用車 20日午後10時50分ごろ、倉敷市田ノ上新町の市道で乗用車が道路脇の電柱に衝突しました。 乗用車には19歳の男性4人が乗っていて、運転していた男性と助手席に乗っていた男性が死亡、後部座席に乗っていた2人が重傷です。 警察が事故当時の状況を調べています。