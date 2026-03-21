今日21日(土)は、九州から関東、北陸は大体晴れて、日差しが暖かく感じられるでしょう。一方、東北と北海道は冷たい西よりの風が強く吹きます。午前中は日本海側を中心に雪や吹雪で、猛吹雪の所もあるでしょう。北海道と東北強風や吹雪による交通の乱れに注意今日21日(土)は、西から高気圧に覆われ、九州から関東、北陸はおおむね晴れるでしょう。多少雲がかかっても、天気の大きな崩れはなく、屋外のレジャーに良さそうです。一