俳優の戸田恵梨香が18日、自身のインスタグラムを更新。前日開催されたTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）のファンイベント「裏切り者サミット」に出席したことを報告し、オフショットを公開した。【別カット】「ちょっと面白すぎたな」戸田恵梨香が公開した『リブート』ファンイベントのオフショット本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの