アメリカ・ワシントンでトランプ大統領と首脳会談を行った高市首相は、日本時間の21日、帰国の途につきました。高市首相は21日未明、アメリカでの最後の日程として、戦没者を慰霊するアーリントン国立墓地を訪れ、献花しました。その後、高市首相はワシントン近郊の空軍基地から、政府専用機で日本に向けて出発しました。21日午後、羽田空港に到着します。ホワイトハウスで20日未明に行われた日米首脳会談では、イラン情勢を受けて