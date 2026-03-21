効率的な資産形成において最も重要なのは、最適な「仕事選び」です。「ブルーカラー」の職種であれば、2年で500万円以上の貯蓄が可能と著者は語ります。本記事では、くらま（倹者の流儀）氏の著書『手取り26万円でもできる資産1億の作り方普通の会社員が着実にお金を増やせる投資法』（KADOKAWA）より、貯蓄ゼロから資産目標を最短で達成するための仕事選びについて解説します。「ブルーカラー」の職種が狙い目な理由僕がもし